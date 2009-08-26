Вкладчикам «Одесса-банка» выплатят компенсации

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выплачивать компенсации вкладчикам ликвидируемого «Одесса-банка» через «Брокбизнесбанк», «Приватбанк», «Укрсоцбанк» и «Хрещатик».

Об этом сообщается на сайте Фонда.

По информации фонда, выплаты будут проводиться с 26 августа по 25 октября т.г.

Сообщается, что вкладчики «Одесса-банка» с фамилиями, начинающимися на буквы А, Б, В, Г, Н должны обращаться в «Брокбизнесбанк»; с фамилиями, начинающимися на буквы Д, Е, Ж, З, И, К, Э, У - в «Приватбанк»; с фамилиями, начинающимися на буквы Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ш, Щ, Ю, Я - в «Укрсоцбанк»; с фамилиями, начинающимися на буквы Л, М, О, П, Ч - в банк «Хрещатик».

Компенсации также могут выплачиваться доверенным лицам вкладчиков при наличии нотариально заверенных доверенностей.

Как сообщал УНИАН, с 23 февраля НБУ ввел временную администрацию в «Одесса-банке» сроком на 1 год и мораторий на удовлетворение требований кредиторов финучреждения на 6 месяцев (до 22 августа).

23 июля НБУ отозвал банковскую лицензию и начал процедуру ликвидации «Одесса-банка».

Справка УНИАН. ЗАО АКБ «Одесса-Банк» зарегистрировано в 1991 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 346,464 млн. грн., обязательства – 307,419 млн. грн., собственный капитал – 39,045 млн. грн., уставный капитал – 86,26 млн. грн.

Убыток банка по итогам первого полугодия 2009 года составил - 66,533 млн. грн.

На 1 июля 2009 года акционерами «Одесса-Банка» являлись ООО «Альпари» (прямое участие – 32,3667%), ООО «Гридин» (прямое участие – 33,1043%), ООО «Кировий» (прямое участие – 18%), ООО «Ольял» (прямое участие – 16,5290%).