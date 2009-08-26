Владелец СК «Галактика» продаст 70% акций компании

Владелец страховой компании «Галактика» Максим УДОВИЧЕНКО, который также является председателем правления компании, заявил о намерении продать 70% акций СК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в беседе с журналистами.

«70% (акций СК «Галактика» - УНИАН) я вынужден отдавать инвестору, чтобы выполнить свои обязательства» - сказал М.УДОВИЧЕНКО.

При этом он не уточнил, кто именно будет выступать в роли инвестора.

Как сообщал УНИАН, 2 июля т.г. Госфинуслуг приостановила действие всех лицензий на осуществление страховой деятельности ЗАО «Страховая компания «Галактика» (Киев) и ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции» (Киев).

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «Галактика» зарегистрировано в августе 1998 года. Уставный фонд компании – 50 млн. грн.

Чистая прибыль ЗАО по итогам 2008 года составила 10,989 млн. грн. против 13,378 млн. грн. годом ранее.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, к концу 2008 года 29,7537% акций страховщика принадлежало М.УДОВИЧЕНКО, 69,81516% акций владело ООО «Промышленная группа «Русь».

На начало июня председатель правления ЗАО «Страховая компания «Галактика» (Киев) Максим УДОВИЧЕНКО сконцентрировал 99,98% акций компании.