Нацбанк запретит досрочное снятие банковских вкладов?..

Национальный банк Украины планирует запретить досрочное снятие банковских вкладов.

Это предусмотрено обнародованным на официальном сайте НБУ проектом постановления правления НБУ «Об утверждении изменений в Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах и Положении о порядке проведения банками Украины депозитных операций с юридическими и физическими лицами».

Так, НБУ намерен дополнить Положение абзацем следующего содержания: «Вкладчики банка не имеют права требовать прекращения или досрочного выполнения обязательств банка по договору банковского вклада (депозита) в случаях, определенных Законом Украины «О банках и банковской деятельности». В этих случаях банк не выполняет действия по требованию вкладчика».

По данным НБУ, проект постановления разработан для приведения нормативных актов Нацбанка в соответствие с принятым 27 июля Законом «Об особенностях проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков».