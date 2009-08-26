Банк «Хрещатик» погасил синдицированный кредит

Банк «Хрещатик» своевременно и в полном объеме выполнил свои обязательства по погашению синдицированного кредита на сумму 21 млн. долл., привлеченного в августе 2008 г.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, выплата была осуществлена в срок, обусловленный в договоре о привлечении денежных средств от синдиката зарубежных банков.

«Итоги деятельности банка за первое полугодие текущего года дают нам уверенность в стабильном дальнейшем развитии, ради чего возможно привлечение субординированного долга и активизация работы с зарубежными партнерами с целью финансирования внешнеэкономической деятельности наших клиентов» - подчеркнул председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий ГРИДЖУК.

Как сообщалось, четвертый синдицированный кредит был предоставлен банку «Хрещатик» сроком на один год на условиях LIBOR+3,25% годовых. Организаторами займа выступили Standard Bank PLC (Великобритания) и JSC VTB Bank (Россия), кредиторами – ведущие западноевропейские банки Commerzbank Aktiengesellschaft, AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.H. (оба Германия), FBN Bank Ltd (Великобритания), Demir-Halk Bank N.V. (Нидерланды), Bre Bank SA (Польша). Привлеченные средства были направлены на финансирование общекорпоративных потребностей.

Справка УНИАН. ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 г.

Активы банка на 1 июля составили 5 млрд. 424,897 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов - 3 млрд. 889,895 млрд. грн., обязательства - 4 млрд. 666,180 млн. грн., уставный капитал - 540 млн. грн., собственный капитал - 758,717 млн. грн.

Банк «Хрещатик» по итогам 1-го полугодия сократил прибыль в 7 раз – до 5,8 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 июля 2009 г. его акционерами являлись: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%; Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, в настоящее время до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.