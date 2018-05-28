НБУ и гривня: принуждение к новому курсу

Ситуация на валютных площадках не перестает озадачивать украинцев. И в том, что текущая девальвация гривни спровоцирована рынком наличной валюты, есть доля истины. Примечательно, что происходит все это в условиях снижения ликвидности банковского сектора. По информации НБУ, остатки на корсчетах банков упали с 22 до 16 млрд. грн. При аналогичной ситуации в марте этого года гривня повела себя иначе - не девальвировала, а укреплялась. На текущий момент главным стимулятором девальвации гривни является не избыток безналичной национальной валюты, а желание владельцев налички обменять ее на более твердую.

Рост «теневой» экономики, как результат повышение спроса на наличную валюту, недоверие населения к гривне, да еще в преддверии президентских выборов, стремление украинцев заменить гривневые вклады на валютные и многие другие факторы формируют нынешнее состояние рынка. Это не мог не признать Нацбанк. Поэтому регулятор путем интервенций на межбанке насыщает рынок наличной валютой. И это еще не все. НБУ наделил коммерческие банки правом купленную безналичку на межбанковском валютном рынке без ограничений менять на наличку для «сброса» в свои обменки (письмо №13-121/5319-15214 от 12.08.2009). Тем самым Национальный банк пытается сократить дефицит наличной валюты и успокоить рынок. И следует признать - это ему частично удается. Как пример, результаты торгов 25 августа. Благодаря интервенции регулятора курс доллара удалось сбить с 8,52 до 8,42 грн. В ближайшее время это должно отразиться и на снижении курса доллара и на наличном рынке валют. Хотя и не существенно.

Курс наличного доллара 8,3-8,5 грн. - это тот «валютный коридор», который будет определять колебания «зеленого» в ближайшее время. В тот же момент, не стоит выпускать из виду, что НБУ вряд ли станет за счет интервенций «заталкивать» курс на уровень 7,7 грн./долл. При этом стоит напомнить, что в проекте государственного бюджета на 2010 год заложен средний курс доллара 8,5 грн. Теперь это будет новый ориентир и для НБУ, и для рынка. Поэтому целенаправленная девальвация гривни, которая проводится НБУ уже вторую неделю подряд, является запланированным ходом, который призван подготовить рынок к новому валютному курсу.

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)