НБУ снова хочет запретить досрочное снятие депозитов

Национальный банк Украины планирует запретить досрочное снятие банковских вкладов.

Это предусмотрено обнародованным на официальном сайте Нацбанка проектом постановления правления НБУ «Об утверждении изменений в Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах и Положении о порядке проведения банками Украины депозитных операций с юридическими и физическими лицами».

Так, в проекте постановления Нацбанк предлагает следующую редакцию пункта 19.7 Инструкции: «Изменение счетов клиентов не осуществляется в случае изменения наименования банка, которое не связано с его реорганизацией, а также в случае изменения наименования банка в связи с проведением его реорганизации путем преобразованием.

В этих случаях: банк обязан заблаговременно сообщить всем клиентам в порядке установленном внутренними положениями банка; новые дела из юридического оформления счетов не формируются».

Кроме того, НБУ намерен дополнить Положение абзацем следующего содержания: «Вкладчики банка не имеют права требовать прекращения или досрочного выполнения обязательств банка по договору банковского вклада (депозита) в случаях, определенных Законом Украины «О банках и банковской деятельности». В этих случаях банк не выполняет действия относительно требования вкладчика».

По данным НБУ, проект постановления разработан для приведения своих нормативных актов в соответствие с принятым 24 июля с. г. Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков».

Данным законом внесены изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», согласно которым, в процессе финансового оздоровления финучреждения, в частности, при реорганизации банка путем преобразования, а также при введении моратория на удовлетворение требований кредиторов клиенты банка не имеют права требовать от банка прекращения или досрочного выполнения обязательств.