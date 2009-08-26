НБУ снова хочет запретить досрочное снятие депозитов
Проект постановления
Национальный банк Украины планирует запретить досрочное снятие банковских вкладов.
Это предусмотрено обнародованным на официальном сайте Нацбанка проектом постановления правления НБУ «Об утверждении изменений в Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах и Положении о порядке проведения банками Украины депозитных операций с юридическими и физическими лицами».
Так, в проекте постановления Нацбанк предлагает следующую редакцию пункта 19.7 Инструкции: «Изменение счетов клиентов не осуществляется в случае изменения наименования банка, которое не связано с его реорганизацией, а также в случае изменения наименования банка в связи с проведением его реорганизации путем преобразованием.
В этих случаях: банк обязан заблаговременно сообщить всем клиентам в порядке установленном внутренними положениями банка; новые дела из юридического оформления счетов не формируются».
Кроме того, НБУ намерен дополнить Положение абзацем следующего содержания: «Вкладчики банка не имеют права требовать прекращения или досрочного выполнения обязательств банка по договору банковского вклада (депозита) в случаях, определенных Законом Украины «О банках и банковской деятельности». В этих случаях банк не выполняет действия относительно требования вкладчика».
По данным НБУ, проект постановления разработан для приведения своих нормативных актов в соответствие с принятым 24 июля с. г. Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков».
Данным законом внесены изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», согласно которым, в процессе финансового оздоровления финучреждения, в частности, при реорганизации банка путем преобразования, а также при введении моратория на удовлетворение требований кредиторов клиенты банка не имеют права требовать от банка прекращения или досрочного выполнения обязательств.