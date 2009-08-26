Рекапитализацию «Укрпромбанка» и банка «Надра» задерживать нельзя

Дальнейшая задержка рекапитализации «Укрпромбанка» и банка «Надра» может негативно сказаться на доверии к банковской системе Украины в целом.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал аналитик Astrum Investment Management Ярослав СТЕЦИК.

Он отметил, что ранее НБУ озвучил планы по улучшению финансового положения этих двух банков в течение шести месяцев и установил шестимесячный мораторий на удовлетворение требований их кредиторов.

Аналитик подчеркнул, что решение о рекапитализации любого банка должно быть согласовано НБУ и правительством. В то же время, никаких договоренностей относительно рекапитализации «Укрпромбанка» и банка «Надра» пока не достигнуто, сказал Я.СТЕЦИК. По его мнению, Нацбанк и Кабинет министров продолжают адресовать этот вопрос друг другу.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, необходимый объем докапитализации «Укрпромбанка» по состоянию на 20 июля 2009 года составляет 8,9 млрд. грн. В сообщении Нацбанка указывается, со ссылкой на временного администратора «Укрпромбанка», что достигнута договоренность с международными кредиторами банка о реструктуризации задолженности при условии принятия решения о капитализации банка при участии государства.

Кроме того, необходимый объем докапитализации банка «Надра» по состоянию на 20 июля 2009 года составлял 6,382 млрд. грн. В сообщении НБУ, со ссылкой на временного администратора банка «Надра», отмечается, что достигнута договоренность с международными кредиторами о реструктуризации задолженности при условии принятия решения о капитализации банка при участии государства и пролонгирования срока действия моратория.

НБУ также опровергает обвинения в затягивании процесса рекапитализации «Укрпромбанка» и банка «Надра».

«С целью прекращения спекуляций относительно неподачи Национальным банком Украины предложений о рекапитализации ОАО КБ «Надра» и ООО «Укрпромбанк», Национальный банк Украины предоставляет детализированную информацию о состоянии дел в вышеупомянутых банках», - говорится в сообщении Нацбанка. В нем указывается, что НБУ неоднократно подавал свои предложения по рекапитализации указанных банков, последние из которых были направлены в Министерство финансов Украины 20 июля 2009 года.

В Нацбанке отмечают, что на сегодняшний день правительством не приняты решения об участии государства в указанных банках. Также нет ответа на предложение Нацбанка о переводе вкладов физических лиц из «Укрпромбанка» в «Ощадбанк».