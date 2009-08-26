Кабмин предлагает НБУ провести совещание по рекапитализации банков

Кабинет Министров Украины предлагает Национальному банку совместно с советом по рекапитализации банков в ближайшие дни провести совместное совещание для решения вопросов по рекапитализации банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, такое предложение содержится в одобренном на сегодняшнем заседании правительства письме Кабинета Министров к Нацбанку.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в данном письме изложены все вопросы, решение которых правительство считает первоочередным и необходимым для проведения рекапитализации банков «Надра», «Укрпромбанка» и еще 13 банков третьей и четвертой категорий. В частности, необходимо, чтобы временные администраторы банков провели полную реструктуризацию внешних и внутренних долгов данных финучреждений.

«Без этого государство заходить в банк не может», – сказала премьер-министр.

Кроме того, она отметила, что в банках, которые готовятся к рекапитализации, должна быть проведена полная оценка активов и пассивов. По ее словам, на сегодняшний день эти процедуры не проведены.

«Так случилось, что временные администраторы в этих двух банках («Надра» и «Укрпромбанк» – УНИАН), во всех других банках были назначены, по сути дела, теми частными собственниками банков, которые и довели банки до такого состояния. Прошло много месяцев, а временные администрации банка «Надра» и «Укрпромбанка» не обеспечили, не закончили, не организовали работу с кредиторами этих банков по реструктуризации задолженности, что делает невозможным вхождение правительства в эти банки», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что правительство несколько недель назад предложило Нацбанку свои кандидатуры на должность временных администраторов в банк «Надра» и «Укрпромбанк», которые «за считанные недели» смогли бы провести реструктуризацию долгов и работу по рекапитализации банков, однако до сих пор временные администраторы не заменены.

«Мы не можем как правительство заходить (в банки – УНИАН) и покупать кота в мешке, не понимая, что в этих банках происходит», – сказала глава правительства.

В связи с этим она подчеркнула, что в письме Нацбанку предлагается в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о замене администраторов банка «Надра» и «Укпромбанка» с учетом предложений правительства.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительству не нужно будет входить в капитал некоторых банков, отнесенных к разряду проблемных, а достаточно будет лишь обеспечить перевод пассивов и активов, в частности «Укрпромбанка», в один из государственных банков. В таком случае коммерческие банки, пассивы и активы из которых будут переведены в госбанки, будут ликвидированы.

Однако, подчеркнула премьер, на сегодняшний день от Нацбанка нет предложений в отношении активов. «К сожалению, на сегодняшний день у нас пока есть решение, что только пассивы передаются правительству, а активы остаются неизвестно где. Поэтому мы хотим, чтобы был ускорен процесс сбалансирования активов и пассивов и перевод их в государственные банки», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я считаю, что если все, что предлагается сейчас правительством в письме к Национальному банку, будет выполнено и воплощено в жизнь, мы сможем еще до конца сентября закончить всю проблематику с банками-банкротами в Украине», – сказала она, отметив, что в решении этого вопроса правительству хотелось бы видеть Нацбанк партнером.