"Мегабанк" реорганизован в ПАО

ОАО "Мегабанк" реорганизовано в публичное акционерное общество (ПАО).

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

«ПАО "Мегабанк" является правопреемником ОАО "Мегабанк", – говорится в пресс-релизе.

В сообщении со ссылкой на начальника главного юридического управления банка Вадима ИЕВЛЕВА сказано, что 21 августа т.г. в связи с реорганизацией зарегистрирована новая редакция устава "Мегабанка".

Справка УНИАН. ОАО «Мегабанк» (до 1995 г. – «Добродій») основано в 1990 году в Харькове.

Активы банка на 1 января 2009 г. составили 2 млрд. 940 млн. 843 тыс. грн., обязательства – 2 млрд. 607 млн. 825 тыс. грн., собственный капитал – 333,018 млн. грн., уставный капитал – 200 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО «Мегабанк» по итогам 2008 года составила 21,9 млн. грн.

По данным «Мегабанка», на 1 января 2009 г. его акциями владели: Виктор СУББОТИН, прямое участие – 5,1831%, опосредованное – 60,5381%; ЗАО «М-Инвест», прямое участие – 44,5936%, опосредованное – 5,3564%; Елена СУББОТИНА, прямое участие – 0,0001%, опосредованное – 57,7473%.