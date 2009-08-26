Процедура ликвидации "Лесбанка" и банка "Відродження" завершена

Национальный банк Украины (НБУ) завершил процедуру ликвидации "Лесбанка" (Ужгород) и банка "Відродження" (Киев).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте НБУ.

"По состоянию на 21.08.2009 в Украине ликвидируется 12 банков, по двум из них ликвидационная процедура считается завершенной. Утверждены ликвидационные балансы и одобрены отчеты ликвидаторов банка "Відродження" и "Лесбанка", – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 августа 2009 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 186 банков. В состоянии ликвидации находится 10 банков, из них 7 банков ликвидируются по решению НБУ, 3 – по решению хозяйственных (арбитражных) судов.