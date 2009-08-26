Госфинуслуг утвердила рекомендации для кредитных союзов

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг утвердила методологические рекомендации кредитным союзам по возможным действиям и мерам для выхода из тяжелого финансового положения.

Об этом сказано в сообщении Госфинуслуг, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, Госфинуслуг рекомендует кредитным союзам:

ограничивать кредитование своих членов путем предоставления преимущественно краткосрочных кредитов со сроком погашения до 6 месяцев;

воздерживаться от выдачи кредитов, связанных с большими кредитными рисками;

при выдаче кредитов в период финансового кризиса принимать меры по максимальному их обеспечению как в форме ликвидного имущества, так и в форме гарантий и поручительства, что в комплексе дает возможность своевременного возврата кредита; диверсифицировать категории заемщиков, по возможности, исходя из источников получаемого ими основного дохода; использовать в этой работе сотрудничество с коллекторскими фирмами и Call-центрами.

Кроме того, Госфинуслуг рекомендует минимизировать текущие операционные расходы, в том числе оптимизировать деятельность отдельных подразделений, пересмотреть бюджет, установить неполный рабочий день, провести сокращение штата, установить лимиты на операционные расходы. А также добиваться снижения уровня операционных расходов (за год) в размере не больше 5% от среднегодовых активов кредитного союза.

Кредитным союзам также предлагается избегать привлечения вкладов членов союза на депозитные счета в случае отсутствия прогнозируемого эффективного размещения таких средств и постоянно информировать членов кредитного союза о ситуации, которая сложилась вокруг организации, сообщать предложения относительно плана ее финансового оздоровления.