Эксперт: НБУ изменил тактику сдерживания валютного курса

Поскольку динамика на розничном валютном рынке была основным фактором девальвации гривни в течение последних недель, Национальный банк Украины изменил тактику сдерживания валютного курса.

Такой мнение высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что во вторник НБУ начал продавать доллары коммерческим банкам по курсу UAH/USD 8 с особым условием: доллары должны быть проданы на розничном рынке по курсу UAH/USD 8 ± 2%. НБУ утверждает, что во вторник продал до 100 млн. долл. на эти цели.

По словам экономиста, в среду розничный рынок получил первые деньги в рамках специальной линии поддержки НБУ. Банки продавали иностранную валюту по курсу UAH/USD 8,15-8,16, но не более чем 980 долл. одному клиенту. Некоторые банки также выдвинули дополнительные условия: покупатели валюты должны иметь при себе паспорт или сразу положить купленную валюту на депозит.

Как считает А.БЛИНОВ, меры НБУ уже вызвали некоторое замешательство на рынке: некоторые банки сообщили о возникших проблемах с работой по рыночному курсу (UAH/USD 8,40-8,55). Теперь все зависит от того, насколько последовательным будет НБУ. Если центральный банк продолжит наводнять рынок иностранной валютой, шансы на удовлетворение спроса достаточно высоки. Если он отступит, то все усилия окончатся полным провалом, и только немногие счастливчики - некоторые из них связаны с коммерческими банками - купят доллары дешево.

По оценкам экономиста, чистый розничный спрос на валютном рынке составляет по крайней мере 500 млн. долл. в месяц. Тем не менее, момент для подобных интервенций выбран достаточно удачно, ведь на сентябрь не намечено значительных погашений внешней задолженности в частном секторе, а погашение задолженности государственного сектора осуществляется из средств, предоставленных МВФ. Поэтому НБУ может сконцентрировать свои усилия на розничном рынке.