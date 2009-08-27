UBS: В Европе самая большая зарплата в Цюрихе и Женеве

Европейские труженики получают самую большую зарплату в швейцарских городах Цюрих и Женева, а наименьшую - в Киеве. Это выяснил крупнейший европейский инвестиционный банк UBS, обнародовавший накануне результаты исследования, проведенного в 73-х крупнейших городах континента.

Как передает ИТАР-ТАСС, жители Цюриха зарабатывают в час в среднем 22,6 долл после вычета налогов. Чуть меньше получают трудящиеся Женевы - 20,4 долл. Примерно в десять раз меньше оплачивается труд жителей украинской столицы - 2,4 долл.

Рейтинг составлен на основе изучения почасовой зарплаты представителей 14-ти профессий. При этом принималось во внимание количество рабочих часов, длительность оплачиваемого отпуска и официальных праздничных дней в долларовом эквиваленте.

Москва по этому показателю оказалась на 26-м месте. Наряду с Никосией и Дублином, российская столица отмечена как город с наименьшим уровнем налогообложения граждан - около 15% заработка. После вычета налогов трудящийся в Москве получает, согласно данным банка, в час в среднем 5,9 долл.

Головокружительное падение в рейтинге по сравнению с 2006 г. совершил Лондон. Три года назад столица Великобритании находилась на второй позиции, теперь же оказалась на 21-м месте. Главной причиной происшедшего аналитики называют падение курса фунта стерлингов.

Как явствует из исследования, сохраняется значительный разрыв в оплате труда между Западной и Восточной Европой. Так, если автомеханик в Цюрихе получает в год "чистыми" в среднем 43,1 тыс. долл., а в Дублине - 34,8 тыс. долл., то их коллега в Варшаве приносит домой 7,5 тыс. долл.

В первую десятку рейтинга инвестиционного банка вошли также Дублин, Люксембург, Копенгаген, Осло, Хельсинки, Мюнхен, Франкфурт. Замыкает "десятку" Брюссель.