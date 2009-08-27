НБУ вчера на спецаукционе продал 28,2 млн. долл.

09:20, 27 августа 2009
Финансы
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По курсу 8 грн./долл.

Национальный банк Украины 26 августа на специальном аукционе продал 28,2 млн. долл. по курсу 8,0 грн./долл. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие 75 банков.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

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