Франция за глобальное ограничение премий банкирам и трейдерам

Франция вынесет на рассмотрение участников саммита "двадцатки" в Питтсбурге вопрос об ограничении на международном уровне премий банкирам и трейдерам. Об этом сообщил накануне президент Николя Саркози, выступая в Елисейском дворце на ежегодной встрече послов Франции.

"Франция намерена вынести на обсуждение саммита международную инициативу, которая позволила бы установить в банковско-финансовой сфере стран "двадцатки" новые правила управления данными институтами, правила прозрачности их операций, повышения ответственности за них, - сказал он. - Все эти нормы уже действуют на парижской финансовой площадке".

"Франция также предлагает усилить санкции против тех руководителей банков, которые не пожелают следовать данным правилам", - добавил президент.

Саммит в Питтсбурге запланирован на 24-25 сентября.