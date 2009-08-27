Межбанк: доллар продолжил рост

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,4885/8,5425 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2680/0,2700, котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,1075/12,1630. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,4244/1,4246 (среда – 1,4330/1,4332).

В среду Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре доллар-гривня с ценой отсечения 8,0000.