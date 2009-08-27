Межбанк к 12.00: котировки растут

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 8,4885/8,5425, а к 12:00 цены выросли до 8,5260/8,5515 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2680/0,2700, к 12:00 цены поднялись до 0,2695/0,2707. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 31,5825 (+0,0925).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4244/1,4246, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1075/12,1630, к 12:00 цены ушли вверх – 12,1325/12,1670.