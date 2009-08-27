«БМ Банк» стал членом системы MasterCard

«БМ Банк» получил членство в международной платежной системе MasterCard. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

В рамках полученной лицензии «БМ Банк» планирует начать эмиссию следующих видов платежных карт: MasterCard Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold и MasterCard Business.

В сообщении со ссылкой на заместителя председателя «БМ Банка» Интарса СЛОКА указывается, что банк планирует имитировать исключительно чиповые платежные карты.

Справка УНИАН. ОАО «БМ Банк» зарегистрировано 8 ноября 2005 года. Начало деятельности банка – 9 февраля 2006 года.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 3,023 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,241 млрд. грн., обязательства – 2,672 млрд. грн., уставный капитал - 340,658 млн. гривен, собственный капитал – 350,831 млн. грн.

Убыток банка в первом полугодии т.г. составил 5,444 млн. грн., в 2008 году - прибыль 10,102 млн. грн.

99,91% акций ОАО «БМ Банк» напрямую владеет ОАО АКБ «Банк Москвы» (Россия).