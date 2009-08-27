Коллекторские ассоциации подали заявки на вступление в АУБ

Ассоциация участников коллекторского бизнеса Украины (АКБУ) и Независимая ассоциация украинских коллекторских агентств (НАУКА) подали заявки на вступление в Ассоциацию украинских банков (АУБ).

Об этом сказано в сообщении АУБ, размещенном на ее официальном сайте.

Согласно сообщению, коллекторские агентства намерены сотрудничать с АУБ с целью предоставления своих услуг кредитно-финансовым организациям по выходу из кризисных ситуаций.

Справка УНИАН. Ассоциация участников коллекторского бизнеса Украины (АКБУ) создана в декабре 2008 года. Сегодня в состав ассоциации входят компании CCG Credit Collection Group, ООО «Служба исполнения обязательств», компания Verdict, входящая в состав компаний e-Coll, ООО «Европейское агентство по возврату долгов», ООО «Укрборг», «Украинская коллекторская группа».

Независимая ассоциация украинских коллекторских агентств (НАУКА) создана в апреле 2009 года. В состав ассоциации вошли коллекторские агентства "Авеста-Украина", "Икспоинт", "Независимое коллекторское агентство", "Агентство комплексной защиты бизнеса "Дельта М", Национальное коллекторское агентство "Зенит", "Бизнес Безпека", Creditexpress LLC и "Укрфинансы".