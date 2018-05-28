Нацбанк взялся за дрессуру учетной ставки

Учетная ставка - один из важнейших инструментов монетарной политики. Умело ее используя, Нацбанк может регулировать «расценки» в банковской системе. Так, постановление регулятора №415 (от 21.07.2009, зарегистрировано в Минюсте 10.08.2009) призвано преобразить «родную» учетную ставку в действенный инструмент управления финансовым рынком.

В документе, который вступает в силу с 20 сентября т.г., выписаны условия изменения учетной ставки. Как и в большинстве стран мира, одним из главных факторов, которые на нее влияют, Нацбанк определил уровень инфляции. С учетом динамики уровня инфляции регулятор должен оперативно изменять учетную ставку. При чем в этой сфере существует два монетарных подхода. Если стоит цель затормозить инфляцию, то учетную ставку необходимо повысить по отношению к текущему уровню инфляции, если целью является стимулирование роста экономики, то учетную ставку нужно понизить, чтобы обеспечить вброс новых инвестиций. Именно такая политика проводится в США, Японии и странах Западной Европы, особенно в условиях кризиса. В нашей стране такие шаги пока не предприняты, существует только модель, которую целесообразно в ближайшее время внедрить на практике.

Учетная ставка обеспечит положительный эффект только при условии, если она будет выполнять свою главную роль – предоставлять возможность банкам получать кредитные ресурсы в НБУ с учетом ее изменения. Своим постановлением регулятор узаконил процесс формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемых банкам для поддержания платежеспособности. Отныне ставка по кредитам овернайт без обеспечения (бланковым), предоставляемым Нацбанком коммерческим банкам, должна быть не ниже, чем учетная ставка НБУ плюс 5 процентных пунктов, а по кредитам овернайт под обеспечение – не ниже, чем учетная ставка НБУ плюс 3 процентных пункта. А процентная ставка по кредитам овернайт без обеспечения (бланковым) является наивысшей процентной ставкой Национального банка и устанавливается на тендерной основе.

Ставка по кредитам, которые предоставлены НБУ банкам в случае реальной угрозы стабильности их работы, определяется в размере средневзвешенной процентной ставки рефинансирования, рассчитанной за последние 30 дней, предшествовавшие дате принятия решения о предоставлении кредита.

Получается, согласно новой методике, учетная ставка бланкового кредита должна быть на уровне 15,25%, а обеспеченного кредита - 13,25%. Сейчас эти ставки выше и составляют 17 и 15,5%, соответственно. Но при этом стоит помнить, что данные ставки являются нижней границей. В процессе рефинансирования ставки могут повышаться под влиянием спроса и предложения.

В принципе, постановление Нацбанка призвано обеспечить возможность коммерческим банкам более оперативно использовать средства регулятора для поддержания своей платежеспособности. Теоретически новая расчетная система должна снизить стоимость кредитов, выдаваемых банками прямым заемщикам. Но это, скорее, будущее, чем реальное. Скачки на валютном рынке, проблемы с качеством ранее выданных кредитов, высокие ставки по депозитам, отток денег из банковского сектора, в целом нестабильная ситуация в экономике рассеивают надежду, что можно с помощью рефинансирования обеспечить снижение стоимости кредитов. Необходимо предпринять еще не один шаг, в частности, увеличить объемы рефинансирования, расширить условия допуска банков к нему, чтобы учетная ставка заработала, как того требует и теория, и практика…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)