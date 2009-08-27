Госбюджет за январь-июль сведен с дефицитом 15,4 млрд. грн.

Государственный бюджет Украины за январь-июль сведен с дефицитом 15,352 млрд. грн. (за первое полугодие т.г. дефицит составил 10,6 млрд. грн.), в том числе, дефицит общего фонда составил 17,877. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, Сводный бюджет, который включает Госбюджет и местные бюджеты, сведен с дефицитом 17,837 млрд. грн. (за первое полугодие – 13,254 млрд. грн.)

В январе-июле 2009 года погашения основной суммы долга из Государственного бюджета составляло 4,590 млрд. грн.

Заимствования в Государственный бюджет за указанный период были осуществлены в объеме 58,287 млрд. грн. В том числе, на внутреннем рынке привлечено 20,453 млрд. грн., из них в общий фонд – 19,141 млрд. грн. (в частности, ОВГЗ на капитализацию банков – 10,474 млрд. грн.). Привлечения на внешнем рынке составили 37,835 млрд. грн., в т.ч., в общий фонд Госбюджета - 36,879 млрд. грн.

От приватизации государственного имущества в январе-июле, по данным Минфина, поступило 565,4 млн. грн.

Доходная часть Госбюджета в январе-июле составила 115,857 млрд. грн., в том числе, в общий фонд – 83,255 млрд. грн, или 100% планового показателя.

Доходы Сводного бюджета за семь месяцев т.г. составили 151,148 млрд. грн.

По данным Минфина, налоговые поступления в Госбюджет за указанный период сократились на 13,4%, по сравнению с январем-июлем-2008, – до 78,557 млрд. грн. При этом, неналоговые поступления в Госбюджет составили 32,305 млрд. грн., что на 20,6% больше, чем за январь-июль-2008.

Кассовые расходы Госбюджета Украины за семь месяцев составили 130,104 млрд. грн., Сводного бюджета – 167,854 млрд. грн.

По общему фонду Госбюджета открыто ассигнований на осуществление расходов в сумме 102,027 млрд. грн., или 97,1% плана на январь-июль. В то же время, кассовые расходы общего фонда составили 100,483 млрд. грн, или 95,6% запланированного на семь месяцев 2009 года.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 239,215 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 183,980 млрд. грн.), расходы – 267,677 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 193,640 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», обнародованном в официальной прессе.

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,178 млрд. грн., в том числе, дефицит общего фонда – 9,244 млрд. грн.

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.