С сентября «Оранта» начнет выплаты компенсаций

С сентябре НАСК «Оранта» начнет выплаты компенсаций по обесцененным страховым взносам в систему госстраха СССР.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, 25 августа Министерство финансов Украины перечислило НАСК «Оранта» 2 млн. грн. из 6 млн. грн., запланированных для выплат в 2009 году гражданам Украины компенсации потерь от обесцененных страховых взносов, вложенных до 2 января 1992 года в учреждения государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины.

В соответствии с Порядком, выплаты компенсации будут осуществляться наследникам застрахованных или страхователей, которые были застрахованы по договорам смешанного страхования жизни, страхования детей, свадебного страхования, страхования воспитанников детских интернатных учреждений, добровольного страхования дополнительной пенсии для рабочих, служащих и колхозников, пожизненного страхования, но умерли в 2006–2008 годах и не получили компенсацию потерь от обесценивания денежных сбережений на протяжении 2006-2008 годов, а также наследникам страхователей или застрахованных, которые умерли в 2009 году. Выплаты будут проводиться в пределах остатка проиндексированного страхового взноса, но не более чем 500 грн.

Для получения компенсации лицо, которое имеет право на ее получение, должно подать заявление в дирекцию НАСК „Оранта” по месту заключения договора и предоставить следующие документы: страховое свидетельство, оригинал свидетельства о смерти застрахованного лица или страхователя, умершего в 2006-2009 годах, и его копию, собственный паспорт или другой документ, который его заменяет, и справку о присвоении идентификационного номера. Другим лицам, которые понесли затраты на погребение, дополнительно предоставить соответствующую справку об указанных затратах.

Выплаты компенсации будут осуществляться с сентября по 25 декабря 2009 года включительно.