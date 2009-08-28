МВФ выделил Латвии кредитный транш в 278,5 млн. долл.

Общая сумма кредитов - свыше 1,14 млрд долл.

Совет директоров Международного валютного фонда /МВФ/ завершил первый обзор антикризисной стабилизационной программы, выполняемой Латвией при поддержке фонда. Как сообщается в заявлении для прессы, распространенном накануне пресс-службой МВФ, теперь Рига может немедленно получить кредитный транш в размере 278,5 млн. долл. В результате общая сумма кредитов, выделенных МВФ Латвии в рамках программы, превысит 1,14 млрд долл., передает ПРАЙМ-ТАСС.

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