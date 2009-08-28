Средний курс в комбанках повысился – 8,47/8,55 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,47 грн./долл., продают – по 8,55 грн./долл. Курс немного повысился по сравнению с 27 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,30-8,51 грн./долл., по продаже – 8,50-8,56 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,2%, по сравнению с 27 августа, и составляет сегодня 12,02 грн./евро, продажи – на 0,5% - до 12,29 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,70-12,15 грн./евро, по продаже – в пределах 12,17-12,35 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 27 августа, сегодня немного повысился и составляет 0,2539/0,2692 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,2655 грн./рубль, по продаже – 0,265-0,28 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,45 грн./долл., продажи – 8,55 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,30-8,51 грн./долл., по продаже – 8,54-8,56 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,2% со вчерашнего дня и сегодня составляет 12,06 грн./евро, продажи – на 0,5% - до 12,28 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,70-12,16 грн./евро, по продаже – в пределах 12,25-12,40 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 27 августа, повысился на 0,5% и составляет сегодня 0,2514 грн./рубль, продажи – без изменений – 0,2709 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,2655 грн./рубль, по продаже – 0,265-0,28 грн./рубль.

Курсы валют, установленные сегодня в банках Киева:

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,45/8,54 грн., евро – 12,05/12,25 грн., рубль – 0,255/0,268 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,30/8,54 грн., евро – 11,70/12,40 грн., рубль – 0,24/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,45/8,55 грн., евро – 12,00/12,25 грн., рубль – 0,259/0,269 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 28 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,989, к евро – 11,398705, к российскому рублю – 0,25249.