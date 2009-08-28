Межбанк: торги по доллару - 8,5030/8,5345 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,5030/8,5345 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2688/0,2701, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,1815/12,2180. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова выросли – 1,4328/30 (четверг - 1,4244/46).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с продажей долларов по курсу – 8,0000.