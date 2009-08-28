Сегодня МВФ разместит среди своих членов 250 млрд.долл.

Сегодня Международный валютный фонд проводит дополнительное размещение своей валюты – специальных прав заимствования (SDRs) - среди 186 членов на общую сумму 250 млрд. долл. США.

Как указано в сообщении директора департамента внешних связей МВФ, размещенном на официальном сайте Фонда, Украина, в соответствии с ее квотой в Фонде, получит в золотовалютные резервы 1 млрд. 589 млн. долл. На 9 сентября запланировано доразмещение специальных прав заимствования, в пределах которого Украина получит еще 456 млн. долл.

В соответствии со статьей Соглашений МВФ, эти средства, которые являются частью уставного фонда МВФ, лишь формально являются обязательствами страны-члена Фонда. Начисление процентов на эти средства начинается тогда, когда они начинают расходоваться.

Справка УНИАН. Украина присоединилась к МВФ 3 сентября 1992 года.