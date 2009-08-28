Совет директоров ВБ рассмотрит вопрос выделения Украине 400 млн. долл.
Заседание состоится 17 сентября
Совет директоров Всемирного банка (ВБ) рассмотрит вопрос выделения кредита на сумму 400 млн. грн. для реабилитации финансового сектора Украины 17 сентября.
Об этом говорится в сообщении ВБ, переданном агентству УНИАН.
В представительстве ВБ в Украине сообщили, что Украина выполнила все условия, необходимые для получения первого транша в 400 млн. долл. кредита на поддержку финансового сектора.
Планируется, что средства в рамках Кредитной программы поддержки финсектора Украины на общую сумму 750 млн. долл. будут направлены в общий фонд госбюджета – на покрытие дефицита. Кредит предоставляется на 30 лет с пятилетней отсрочкой. В этот период государство будет платить лишь проценты по кредиту. Ориентировочная ставка – шестимесячный LIBOR+0,17%.
Второй транш кредита – в 350 млн. долл. будет предоставлен Украине при реализации принятой программы поддержки, в частности окончательной реструктуризации рекапитализированных банков, соблюдении всеми банками норматива адекватности капитала в 10%, реорганизации несистемных банков, поддержке Фонда гарантирования вкладов физических лиц, введении консолидированного надзора и раскрытии информации о реальных собственниках банков.
Справка УНИАН. С октября 2008 года Всемирный банк тесно сотрудничает с правительством Украины, Национальным банком Украины (НБУ) и другими органами власти над реализацией стратегии преодоления кризиса в банковском секторе Украины.
В середине августа 2009 года делегации Украины и Всемирного банка завершили переговоры относительно первого займа на реабилитацию финсектора в размере 400 млн. долл.