Зарплата украинцев выросла: 28 гривень в пользу бедных…

С зарплатой украинцев происходят кризисные метаморфозы. На бумаге есть, а в карманах пусто. Озвученные и обнародованные данные чиновниками и ведомствами вроде должны радовать – долг по выплате сокращается, зарплата у «рядовых» растет, но жизнь диктует обратное. Большинство соотечественников знакомы с тем, что такое сокращенный график работы, отпуск за свой счет, урезка премий и бонусов, невыплата отпускных и в целом безработица… Может, руководство хочет поднять наш тонус в кризисный период своми сводками?.. Или просто запуталось в придуманной самим же системе подсчета… Не будем касаться бюджета – дело темное, поговорим о зарплате, которая в многострадальной Украине не белее…

И так, по данным Госкомстата, в июле т.г. средняя заработная плата по Украине увеличилась на 28 грн., по сравнению с июнем, и на 1 августа составила 2008 грн.

При этом по Киеву средняя заработная плата увеличилась на 37 грн. – до 3320 грн., по Киевской обл. – на 26 грн. – до 2104 грн., по Донецкой обл. - на 22 грн. - до 2196 грн., по Днепропетровской обл. – на 43 грн. – до 2065 грн.

В январе-июле в среднем штатным работникам была начислена зарплата в размере 1840 грн., а вот в Киеве - 3077 грн., по Киевской обл. - 1919 грн., по Донецкой обл. - 2031 грн., по Днепропетровской - 1886 грн.

И это прекрасно, но только напрашивается вопрос, что сейчас 28 гривень и кто ощутил на себе рост зарплаты, которую либо не платят в срок, либо вообще не платят… Но и тут статистика пытается успокоить. Так, задолженность по выплате заработной платы с начала года составляет 1,559 млрд грн. Правда, она немного сократилась: на 1 июля т.г. - 1,639 млрд грн. Долг перед нами сократился почти на 100 млн., но что это в масштабах страны?

А вот министр труда и социальной политики Людмила Денисова не перестает радоваться, рапортуя о том, что к 14 августа долг на госпредприятиях, по сравнению с 1 июля, сократился на 47%. Наверное, подействовали «поручения» премьера…

Но, несмотря на все положительные, но совсем незначительные моменты, статистика тяготит. И зачастую, но мы уже привыкли к этому, данные из разных лагерей верхушки заметно отличаются, т.е. правду отыскать тяжело. Это заметил и Президент. Он в середине августа направил Юлии Владимировне письмо, в котором просил ее срочно предпринять меры для погашения задолженности по зарплатам. Виктор Ющенко сравнил данные Кабмина и Госкомстата, и тут расхождения «на лицо». Он упомянул в письме заявление первого вице-премьер-министра Александра Турчинова, по словам которого, задолженность по зарплате в июне сократилась на 7,1% и на 3 июля составила 1401 млн. грн. Однако, как отметил Президент, по данным Госкомстата, на 1 июля задолженность увеличилась на 8,7% по сравнению с июнем – до 1639,2 млн. грн., на предприятиях государственной и коммунальной форм собственности – 308,2 млн. грн., или на 26,7% общей суммы.

Кроме того, как отметил В.Ющенко, с начала года долг вырос в 1,4 раза, в том числе на экономически активных предприятиях на 51,7% и составил 1154,3 млн. грн., или более 70% общей суммы.

Коснулся в письме Президент и «добропорядочных» предпринимателей. Как выяснилось проверки Генеральной прокуратуры выявили факты умышленной невыплаты руководителями предприятий зарплаты, несоблюдения определенного законодательством ее минимального размера, скрытых трудовых отношений.

Вот и получается, что цифрам доверять нельзя. А виновник ситуации не только кабинет, но и хозяева предприятий. Последние категорически против. Работодатели категорически против государственного давления с целью заставить выплатить задолженность и считают неэффективными какие-либо карательные меры в условиях кризиса.

Как отметил заместитель генерального директора Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев, «компаниям, которые имеют задолженность по зарплате, предлагают провести национализацию. Профсоюз, в свою очередь, предлагает жестко давить на работодателей и даже ужесточить уголовную ответственность». По его словам, проблема лежит в экономической плоскости, поэтому ФРУ, проведя консультации внутри организации, в которую входят 28 тыс. предприятий, сформировало несколько предложений правительству, которые помогут решить проблему.

То есть, вопросы отработаны, предложения оформлены в длинююююющие бумаженции, но приступить к рассмотрению все руки не доходят. Правильно, у правительства сейчас другие проблемы глобального масштаба – на пульсе час «Ч» - оплата российского газа, препятствия российской стороны реструктуризировать облигационные долги Нафтогаза, транш МВФ, рекапитализация банков, а тут еще долги по зарплате. И все это проходит под лозунгом «Кризис достиг дна. Впереди – подъем вверх». Но, как уверяют международные эксперты, кризис, может, и достиг дна, но только в стране-распространителе кризисной инфекции – США, да и то никто с уверенностью прогнозировать не берется. А вот выход все тех же США прогнозируют в районе 3 лет. Но докапались ли украинцы до этого самого дна неизвестно. И сколько нам придется «выползать»… Не хочется перечислять долги по предприятиям, регионам, акции протеста трудяг, список будет покруче избирательных бюллетеней, но при этом полезно упомянуть статистику из-за бугра.

Как выяснил крупнейший европейский инвестиционный банк UBS в ходе исследования, проведенного в 73-х крупнейших городах Европы – не забудьте, мы тоже европейцы, в ЕС труженики получают самую большую зарплату в швейцарских городах Цюрих и Женева, а самую мизерную - в Киеве.

Так, жители Цюриха зарабатывают в час в среднем 22,6 долл. после вычета налогов. Чуть меньше получают трудящиеся Женевы - 20,4 долл. Примерно в десять раз меньше оплачивается труд жителей украинской столицы - 2,4 долл.

Рейтинг составлен на основе изучения почасовой зарплаты представителей 14-ти профессий. При этом принималось во внимание количество рабочих часов, длительность оплачиваемого отпуска и официальных праздничных дней в долларовом эквиваленте.

Москва по этому показателю оказалась на 26-м месте. Наряду с Никосией и Дублином, российская столица отмечена как город с наименьшим уровнем налогообложения граждан - около 15% заработка. После вычета налогов трудящийся в Москве получает, согласно данным банка, в час в среднем 5,9 долл.

Головокружительное падение в рейтинге по сравнению с 2006 г. совершил Лондон. Три года назад столица Великобритании находилась на второй позиции, теперь же оказалась на 21-м месте. Главной причиной происшедшего аналитики называют падение курса фунта стерлингов.

Как явствует из исследования, сохраняется значительный разрыв в оплате труда между Западной и Восточной Европой. Так, если автомеханик в Цюрихе получает в год "чистыми" в среднем 43,1 тыс. долл., а в Дублине - 34,8 тыс. долл., то их коллега в Варшаве приносит домой 7,5 тыс. долл.

В первую десятку рейтинга инвестиционного банка вошли также Дублин, Люксембург, Копенгаген, Осло, Хельсинки, Мюнхен, Франкфурт. Замыкает "десятку" Брюссель. Остается только порадоваться за Европу, жаль, что ей не повезло с Украиной. Но, может, примут в клуб и поправят ситуацию. Правда, сегодня до членства, как до Луны. И мы в этом давно убедились. Сытый голодному не товарищ…

И к чему мы пришли – не нужно переживать, что нет средств на самое необходимое, что муж, брат, сват остался без работы, что руководители как говорится в народе откровенно брешут, что впереди осень и прогнозируемый новый виток кризиса, что гривня неумолимо падает, что с депозитами разобраться невозможно, что уверенность в светлом будущем отсутствует, что зарплаты худеют, а тарифы растут, а оплачивать их нечем… Главное, что мы в списке крупнейших городов Европы, что о нас помнят, правда, не с самой хорошей стороны…

Оксана Павловская (УНИАН)