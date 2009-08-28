Эксперт: основное внимание НБУ направлено на розничный рынок

Основное внимание Национального банка Украины в настоящее время направлено на розничный валютный рынок, и межбанк стал вторичным ориентиром для курсовых тенденций.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что в четверг, 27 августа, Нацбанк провел вторую интервенцию, направленную на удовлетворение розничного спроса по низкому курсу. Пока еще неясно, какой эффект будет иметь эта инициатива, так как потребуется по крайней мере две недели активных продаж, чтобы насытить розничный спрос и опустить курс до уровня 8,20-8,35 грн./долл., считает экономист.

Как подчеркнул А.БЛИНОВ, «широта охвата является ключевым фактором, ведь несмотря на заявление НБУ о продаже иностранной валюты нескольким десяткам банков во вторник, лишь несколько крупных игроков в среду реально продавали доллары в розницу по 8,15-8,16 грн./долл.».

По мнению экономиста, «если действия НБУ не будут отвечать трем условиям — продолжительность, объем и количество участников — инициатива поддержки розничного спроса провалится». Пока же она только создала ажиотаж у обменных пунктов и возможность быстрого заработка для сотрудников банков, а также привела к расширению розничного спрэда до 8,10-8,55 грн./долл., считает А.БЛИНОВ.