Кабмин ввел изменения в отчетность по налогу на прибыль

Кабинет министров Украины ввел изменения в формирование отчетности плательщиков налога на прибыль.

Как сказано в постановлении правительства от 26 августа 2009 г. №895, размещенном на официальном сайте Кабмина, во время формирования налоговой отчетности за 9 месяцев 2009 г. суммы отрицательного значения предприятия по налогу на прибыль, полученного от пересчета задолженности в иностранной валюте согласно Закону «О налогообложении прибыли предприятий», вносятся в валовые расходы в случае, если задолженность в инвалюте погашена.

В таком же порядке учитываются в составе валовых расходов суммы отрицательного значения предприятия, полученные от пересчета иностранной валюты, которая находится на учете в банковских счетах плательщика налога на прибыль или в его кассе.

Государственная налоговая администрация Украины, согласно постановлению, обязана провести разъяснительную работу среди плательщиков налога на прибыль относительно применения новых норм.