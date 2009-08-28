Эксперт: запрет на снятие депозитов будет иметь позитивный эффект

Намерение Национального банка Украины ввести запрет на досрочное снятие депозитов будет иметь позитивный эффект при введении гибкой системы банковских вкладов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель информационно-аналитического центра «Forex Club» Николай ИВЧЕНКО сегодня во время брифинга.

По его словам, если Нацбанк введет запрет на досрочное снятие депозитов, то до конца года в банки вернется около 4 млрд. грн. в виде депозитов физических лиц. В то же время, если будет параллельно введена гибкая система размещения средств на депозитах, то это даст возможность до конца года привлечь от населения около 7-8 млрд. грн.

Н.ИВЧЕНКО пояснил, что гибкая система размещения средств на депозитах предусматривает три варианта таких операций. Первый – это депозиты до востребования с минимальной процентной ставкой дохода. Второй – депозиты с высокими процентными ставками, однако без возможности их досрочного возвращения. И третий – гибридная форма – вкладчик сможет забрать свои средства, если за месяц до снятия предупредит об этом банк. Как отметил Н.ИВЧЕНКО, в некоторых украинских банках такая система уже действует.

Он считает, что такой подход предоставит физлицам возможность большего выбора в вопросе размещения средств, не приведет к потере доверия населения к банковской системе, а также позволит не сбавлять темпы по привлечению средств на депозитные счета.

В целом, эксперт позитивно оценивает данную инициативу НБУ, в частности о выплате процентов по валютным депозитам в гривне. По мнению Н.ИВЧЕНКА, регулятор на сегодня пытается уменьшить привлекательность валютных депозитов, а также уменьшить спрос на валюту. В тоже время он отметил, что пока на валютном рынке не будет установлена стабильность, а также не остановится девальвация гривни, такие методы НБУ не будут иметь позитивного эффекта.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины планирует запретить досрочное снятие банковских вкладов. Это предусмотрено проектом постановления правления НБУ «Об утверждении изменений в Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах и Положении о порядке проведения банками Украины депозитных операций с юридическими и физическими лицами».

Так, Нацбанк предлагает следующую редакцию пункта 19.7 Инструкции: «Изменение счетов клиентов не осуществляется в случае изменения наименования банка, которое не связано с его реорганизацией, а также в случае изменения наименования банка в связи с проведением его реорганизации путем преобразованием.

В этих случаях: банк обязан заблаговременно сообщить всем клиентам в порядке установленном внутренними положениями банка; новые дела из юридического оформления счетов не формируются».

Кроме того, НБУ намерен дополнить Положение абзацем следующего содержания: «Вкладчики банка не имеют права требовать прекращения или досрочного выполнения обязательств банка по договору банковского вклада (депозита) в случаях, определенных Законом Украины «О банках и банковской деятельности». В этих случаях банк не выполняет действия относительно требования вкладчика».

По данным НБУ, проект постановления разработан для приведения нормативных актов банка в соответствие с принятым 24 июля с. г. Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков».