Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,5030/8,5345, к 12:00 цены повысились до 8,5130/8,5385. К закрытию торгов ценовые уровни упали – 8,5025/8,5165 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:30 Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре евро-гривня с ценой отсечения 11,4100.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2688/0,2701, к 12:00 цены поднялись до 0,2692/0,2705. К закрытию торгов цены снизились – 0,2687/0,2699. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,5656 (-0,0969).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4328/1,4330, а к 15:20 выросли до 1,4360/1,4362. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1815/12,2180, к 12:00 цены ушли вверх – 12,1925/12,2355. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне сконцентрировались в диапазоне 12,1955/12,2180.