Транш МВФ поможет НБУ сбить ажиотаж на валютном рынке

В будущем, если Украина получит дополнительный транш Международного валютного фонда, НБУ удастся сбить ажиотаж на внутреннем валютном рынке, что, в свою очередь, позволит стабилизировать рынок.

Такой прогноз озвучил УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

Он отметил, что в период с 25 по 28 августа на валютном рынке доллар продолжил свой рост. Пик был достигнут в среду, когда курс доллара к гривне доходил на межбанковском рынке до уровня 8,57/8,60, напомнил эксперт.

Как сказал И.ДАВИДЕНКО, в среду и четверг НБУ провел интервенции по продаже долларов США под продажу через обменные пункты наличной валюты с жесткими условиями. Общий объем продаж составил около 270 млн. долларов США, отметил он.

По словам эксперта, к пятнице данные интервенции, а также платежи в бюджет в конце месяца позволили НБУ забрать довольно большую сумму гривни из банковской системы. Вполне возможно, что в ближайшее время это поможет стабилизировать курс гривни к доллару США на данных уровнях, считает И.ДАВИДЕНКО.