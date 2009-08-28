Эксперт: для банков главное - решение проблемной задолженности

Основными для банков по-прежнему остаются вопросы, связанные с решением проблемной задолженности, а также ожидание более действенных мер со стороны Национального банка, в том числе по результатам совещания 20 августа по стабилизации банковской системы.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказала заместитель председателя правления АО «Брокбизнесбанк» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее информации, в период с 8 по 28 августа на рынке кредитования физических лиц особых изменений не замечалось. Банки по-прежнему кредитуют очень осторожно и выборочно, в основном в национальной валюте, подчеркнула Н.СИНЯВСКАЯ. Она считает, что в ближайшем будущем активного кредитования банками также не предвидится.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, в настоящее время предложения банков следующие:

- банки, предлагающие кредиты на приобретение недвижимости, по-прежнему практикуют либо перекредитовку заложенного имущества по проблемным кредитам (валюта - гривня, срок - от 1 до 20 лет, процентная ставка 22,6-27,2% годовых), либо кредитование недвижимости в совместных проектах с застройщиками (валюта - гривня, срок - от 1 до 10 лет, реальная процентная ставка 22,7-32,1% годовых);

- кредиты на приобретение автотранспорта (валюта - гривня, срок - от 2 до 5 лет, процентная ставка 20,86% - 32,47% годовых, авансовый взнос не менее 30% от стоимости автомобиля);

- кредиты на потребительские цели (валюта - гривня, сумма кредита до 25 000 грн., срок - до 1 года, реальная процентная ставка с учетом всех комиссий составляет от 48,32% до 60,50% годовых).

По словам Н.СИНЯВСКОЙ, все вышесказанное обусловлено нестабильной ситуацией в экономической и банковской сфере, сложностью оценки финансового состояния заемщика, нехваткой свободных средств у банков и сложностью расчета прогнозной себестоимости кредитного продукта.