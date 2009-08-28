Эксперт: сегодня гривню поддержали два фактора

Сегодня на межбанковском валютном рынке гривню поддержали два фактора, считает экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

В частности, отметил он, НБУ продолжил политику поддержки розничного валютного рынка. Представители центрального банка заявили, что объем интервенций был увеличен с 92 млн. долл. во вторник до 170 млн. долл. в четверг, напомнил А.БЛИНОВ.

Кроме того, подчеркнул экономист, Украина получила SDR 1 млрд. (1,6 млрд. долл.) от МВФ. Нацбанк сегодня также провел целевой аукцион по евро, продав 0,48 млн. евро 21 коммерческому банку по курсу 11,41 грн./евро, добавил он.

По словам А.БЛИНОВА, в пятницу гривня отвоевала у доллара 0,5%, однако совокупные потери украинской валюты за текущую неделю составили 1,5%.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,5030/8,5345, к 12:00 цены повысились до 8,5130/8,5385. К закрытию торгов ценовые уровни упали – 8,5025/8,5165 грн./долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1815/12,2180, к 12:00 цены ушли вверх – 12,1925/12,2355. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне сконцентрировались в диапазоне 12,1955/12,2180.