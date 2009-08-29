Эксперт: поведение банков будет зависеть от действий НБУ

Поведение субъектов финансового рынка в дальнейшем будет зависеть от динамики валютного курса и от эффективности действий НБУ по стабилизации гривни и оздоровлению банковского сектора в целом.

Такой прогноз озвучила в комментарии УНИАН заместитель председателя правления АО «Брокбизнесбанк» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее информации, в период с 8 по 28 августа на рынке банковских депозитов физических лиц наблюдалось увеличение процентных ставок по вкладам на срок 6-12 месяцев. По вкладам в гривне со сроком размещения 6 месяцев средняя процентная ставка выросла на 0,2 п.п. и колебалась в пределах от 17,5 до 21,5% годовых. Со сроком на 12 месяцев – выросла на 0,39 п.п. и составляла от 15,5 до 22,5% годовых. По вкладам в национальной валюте на срок 1-3 месяца процентные ставки остались на прежнем уровне: по вкладам на 1 месяц от 15,5 до 20% годовых, по вкладам на 3 месяца от 17,5 до 21% годовых.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, произошедшие с 8 по 28 августа изменения по вкладам в иностранной валюте менее значительны. Несколько повысилась доходность вкладов в долларах США сроком на 6 месяцев – средняя ставка по таким вкладам увеличилась на 0.12 п.п., сроком на 12 месяцев – на 0,07 п.п. Ставки по вкладам в долларах сроком на 1-3 месяца не изменялись. В анализируемый период можно было разместить вклад в долларах по следующим ставкам: на 1 месяц - 7-12% годовых, на 3 месяца – 8,5-12,75% годовых, на 6 месяцев – 9-13% годовых, на 12 месяцев – 10-13,25% годовых. Процентные ставки по депозитам в евро остались на прежнем уровне.

По мнению Н.СИНЯВСКОЙ, даная ситуация связана с тем, что в условиях повышения курса доллара по отношению к гривне резко возрос интерес вкладчиков к депозитам в иностранной валюте и появилась тенденция к росту случаев перевода гривневых вкладов в долларовые. Для того чтобы выровнять ситуацию, банки пытаются предложить более привлекательные условия по вкладам в гривне, отметила она.