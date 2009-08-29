Эксперт: стоимость золота вновь приблизится к 1000 долларов

Если учитывать тот факт, что в ближайшее время доллар потеряет позиции по отношению к основным валютам, а также доверие инвесторов, то стоимость золота вновь стремительными темпами начнет приближаться к отметке 1000 долларов за тройскую унцию.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН первый заместитель председателя правления АО «Брокбизнесбанк» Владимир СКИДАН.

По его словам, в период с 24 по 28 августа ситуация на мировом и украинском рынках банковских металлов «подогревалась», с одной стороны, падением курса доллара по отношению к основным валютам на мировом рынке, а с другой стороны - резким изменением курса гривни по отношению к доллару на украинском рынке. Это обусловлено как падением курса доллара на мировом рынке, так и резкими колебаниями стоимости нефти с преобладанием растущего тренда. На внутреннем рынке преобладало снижение курса гривни по отношению к доллару.

Как сообщил В.СКИДАН, основными факторами, повлиявшими на рост стоимости золота, явились увеличение цены на нефть и снижение курса доллара по отношении к евро. Евро постепенно завоевывает позиции крепкой и стабильной валюты. Это происходит на почве того, что блок стран, в которых обращается евро, начнет в скором времени выходить из рецессии.

В.СКИДАН отметил, что цены на золото на украинском рынке варьировались на этой неделе в пределах 259-263 грн. за грамм в слитках от 100 грамм до 1000 грамм. Стоимость золота на украинском рынке менялась быстрыми темпами еще и потому, что курс гривни снижался по отношению к доллару. В среднем рынок банковских металлов за последнюю неделю оставался в одном ценовом диапазоне, за счет балансирования цены золота на мировом рынке и курса гривны на украинском рынке.