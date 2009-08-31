Иена укрепляется по отношению к евро

Курс японской иены в течение пятой сессии подряд укрепляет свои позиции по отношению к евро после того, как правящая либерально-демократическая партия Японии проиграла парламентские выборы оппозиции, что произошло впервые за пятьдесят четыре года. На этом фоне на рынке появились оптимистичные ожидания относительно того, что новое правительство страны может стимулировать экономику, сообщает k2kapital..

Единая европейская валюта, в свою очередь, растет по отношению к американскому доллару вследствие прогнозов, что экономика европейского региона выходит из рецессии.

Также евро демонстрирует положительную динамику против британского фунта стерлингов на фоне ожиданий публикации данных по розничным продажам в Германии.

Доллар торгуется на уровне $1,4295 за евро против $1,4303 за евро накануне вечером на торгах в Нью-Йорке. К иене американский доллар торгуется на уровне 92,67 иены/$ против 93,6 иены/$ накануне. К евро курс японской валюты составляет 132,47 евро против 133,85 иены/евро в предыдущую торговую сессию.