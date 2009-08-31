Назарбаев: Казахстан устоял в мировом кризисе

Экономика Казахстана выдержала натиск мирового экономического кризиса, завил президент республики Нурсултан Назарбаев, выступая в воскресенье на военном параде, посвященном Дню Конституции страны, сообщает РИА Новости.

"Наша экономика выдержала натиск этой глобальной стихии - государство помогло и поддержало каждый аул, каждую казахстанскую семью, увеличиваются зарплата бюджетников, пенсии, пособия и стипендии, оказана поддержка малому и среднему бизнесу, строительной индустрии, ведущим банкам. Колоссальные инвестиции направлены в перспективные инновационные проекты, уже создано более 350 тысяч новых рабочих мест", - сказал глава Казахстана.

Он отметил, что сегодня республика ориентирована "на достижение нового качества экономического развития и обеспечение высоких стандартов жизни всех казахстанцев".

"Непреходящая ценность Конституции уже проверена временем: Основной Закон - залог стабильности нашего общества в сложных условиях мирового экономического кризиса", - подчеркнул президент.

Казахстан на реализацию антикризисных мероприятий выделил более 19 миллиардов долларов (14% ВВП страны) из средств бюджета и Национального фонда. Безработица остановлена на уровне 7,2%, а международные резервы страны стабилизировались на уровне 43 миллиардов долларов.

Казахстан ставит задачу добиться роста ВВП во втором полугодии 2009 года на уровне 1,8-2% по сравнению со второй половиной прошлого года. При этом, по данным Агентства республики Казахстан по статистике, в первом полугодии 2009 года снижение реального ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составило 2,3%.

По оценке Минэкономики республики, в первом полугодии ВВП Казахстана в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 3% за счет сокращения объемов производства промышленной продукции, снижения темпов строительства, сокращения объемов перевозки грузов и продаж в розничной торговле.