Ученые обещают рост экономики в 2010 году

Ученые-экономисты во всем мире стали намного оптимистичнее смотреть на развитие мировой экономики. По их оценке, падение экономики затормозилось, и в будущем году мировая экономика вырастет, как минимум, на 2%, сообщает Дело.

На рост экономики повлияют Китай и Индия. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что экономика Китая в этом году вырастет на 7,5% и в будущем году - на 8,5%, Индии - на 5,4% и 6,5% соответственно.

Позитивные знаки поступают и из старых производственных стран - Японии, Германии и Франции. Оживление происходит, но расходы на это оживление не позволяют пока что показать рост.

Специалист по международной экономике Финского института исследования развития экономики Пааво Суни сказал, что спираль падения закончилась. Экономист банка Aktia Тимо Тюрвяйнен еще более оптимистичен: "Я еще в январе говорил, что после летних отпусков настроения будут совсем другие, и падение экономики остановится осенью. Развитие произошло так, как я и предполагал".

Напомним, по словам главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, мировая экономика начинает выходить из рецессии после агрессивных действий центральных банков и правительств различных стран мира.

Напомним, 20 августа о том, что рецессия в США, которую признали наихудшей с 30-х годов, уже закончилась, заявил старший экономист Goldman Sachs Group Эдвард Маккелви.

Ранее нобелевский лауреат Пол Кругман заявил, что худший период глобального экономического кризиса окончен, но на восстановление понадобится еще по меньшей мере два года. В середине июля экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой финансовый кризис, заявил о его завершении до конца года.