G-20 намерена вводить налог на финансовые операции

Члены "двадцатки" обсуждают введение налога — на финансовые операции. Он должен быть трансграничным, уверены эксперты, сообщает Дело.

О возможном введении налога на финансовые операции в Великобритании председатель совета директоров Управления финансовых услуг (FSA) страны Адэр Тернер заявил в интервью журналу Prospect. По его мнению, налог мог бы ограничить спекулятивную активность финансового сектора.

Заявление руководителя FSA вызвало шквал критики в Лондоне. Тернер стал картой в игре конкурирующих финансовых центров — Франкфурта и Парижа, считает руководитель департамента политики мэрии Лондона Стюард Фразер. Сити генерирует фантастические доходы, напомнил мэр Лондона Борис Джонсон. Страна уже лишилась ряда отраслей из-за неправильных решений, заявил представитель Ассоциации британских банков Брайан Капон.

Представитель FSA, правда, постарался смягчить позицию ведомства, сообщив, что Тернер упомянул налог на транзакции "в формате интеллектуальной дискуссии, а не как планируемую меру".

Германия и Франция подхватили идею

Но идея уже обсуждается на уровне членов "двадцатки", ее поддерживают Франция и Германия, говорит сотрудник Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В марте руководитель ФНС Михаил Мокрецов направил премьеру Владимиру Путину письмо, в котором предложил ввести налог на финансовые операции (компаний и предпринимателей) в размере 0,5%. Но Минэкономразвития и Минфин идею не поддержали.

В повестке встречи министров финансов "двадцатки" 4-5 сентября в Лондоне такого вопроса нет, сказал замдиректора департамента Минфина Андрей Бокарев, это одна из идей, "мы не готовим своих предложений". Но вопрос может быть поднят на встрече лидеров "двадцатки" в Питсбурге, говорит сотрудник МВФ.

Эффект от налога будет, если он станет трансграничным, убежден старший директор A. T. Kearney Мартин Волкер. Для введения налога государства должны принять коллективное, но добровольное решение, сказал Бокарев.

Налог ограничит высокорискованные арбитражные транзакции и потенциально принесет большие доходы, сказал "Ведомостям" профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф. Но ввести его на трансграничном уровне сложно, считает он, а "если не учесть все нюансы, введение налога может привести к катастрофическим перекосам".