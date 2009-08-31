НБУ: на межбанке гривня к доллару с начала августа снизилась на 3,2%

Национальный банк Украины констатирует, что с начала августа курс гривни на межбанковском рынке снизился относительно доллара США на 3,2% (до 8,1067 грн./долл.), а в наличном сегменте валютного рынка - на 3,4% (до 8,2778 грн./долл.). Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

Официальный курс гривни за указанный период снизился: к доллару США - на 3,78% (до 7,9890 грн./долл.), к евро - на 5,37% (до 11,3987 грн./евро), а относительно российского рубля - на 4,16% (до 2,5249 грн./10 рублей).

На валютных аукционах для выполнения обязательств населением по своим валютным банковским кредитам с начала августа Национальным банком Украины было продано 145 млн. долл., почти 0,8 млн. евро и 1,9 млн. швейцарских франков.