Британия призывает ЕС предоставить МВФ больше средств

Министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг (Alistair Darling) на ближайшем совещании министров финансов стран ЕС, которое состоится 2 сентября, намерен призвать челнов сообщества предоставить Международному валютному фонду (МВФ) больше средств на борьбу с кризисом и оказание помощи беднейшим странам, сообщает k2kapital..

По мнению Дарлина, помимо уже обещанных $100 млрд., 27 стран ЕС должны дополнительно предоставить МВФ $75 млрд. Как отметил Дарлин, эти средства нужны МВФ средства для "оказания поддержки странам с нарождающимися рынками и низкими доходами, которые наиболее сильно пострадали от кризиса". Великобритания выступит с этим предложением на

Британский министр также выразил уверенность в том, что экономика Великобритании восстановится к концу текущего года. Говоря о финансовом саммите "Большой двадцатки", который пройдет в следующем месяце в Питсбурге, Дарлинг отметил, что правительства всех стран мира должны продолжить дальнейшие усилия для обеспечения экономического возрождения и оптимизации глобальной финансовой системы.