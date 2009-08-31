Межбанк: торги открылись падением доллара

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,4430/8,4870 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2650/0,2670 грн./рубль, котировки по евро-гривне также ушли вниз – 12,0605/12,1060 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4275/1,4277 долл./евро (пятница - 1,4328/1,4330 долл./евро).

В пятницу Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения 11,41 грн./евро.