Банк России повысил курс доллара на 27 коп.
12:42, 31 августа 2009Финансы
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Курс евро на 13 коп.
Курс доллара, установленный Центробанком России с 1 сентября, вырос на 27,1 копейки, курс евро - на 13,1 копейки, свидетельствуют данные Банка России, сообщает РИА Новости..
На вторник официальный курс доллара установлен на уровне 31,8397 рубля, курс евро - на отметке 45,4321 рубля.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в понедельник, увеличилась на 21 копейку по сравнению с уровнем пятницы - до 37,96 рубля с 37,75 рубля.
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