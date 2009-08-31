Банк России повысил курс доллара на 27 коп.

Курс доллара, установленный Центробанком России с 1 сентября, вырос на 27,1 копейки, курс евро - на 13,1 копейки, свидетельствуют данные Банка России, сообщает РИА Новости..

На вторник официальный курс доллара установлен на уровне 31,8397 рубля, курс евро - на отметке 45,4321 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в понедельник, увеличилась на 21 копейку по сравнению с уровнем пятницы - до 37,96 рубля с 37,75 рубля.