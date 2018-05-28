Рынок страхования: перестройка неизбежна?..

О новой волне спада на рынке страхования, выходе иностранцев из капитала украинских СК, о том, как ОСАГО стало страховщикам неинтересным рассказал УНИАН председатель правления СК «Украинская страховая группа» Павел Нельга.

- Павел Александрович, грозит ли рынку страхования очередная волна спада? Если да, то когда это может произойти?

Я думаю, что да. Если оценивать результаты прошлого года, то мы наблюдали спад, начиная с сентября-октября. По сути, четвертый квартал стал самым плохим для страхового рынка за последние четыре года. А с учетом того, что действие договоров страхования в большинстве годовое, то в четвертом квартале их будет значительно меньше. Сейчас страховики выживают за счет передела рынка и возобновления договоров, в частности, тех клиентов, которые «остались верны» компаниям. В четвертом квартале мы, безусловно, будем наблюдать такое же падение, как и в прошлом году, если говорить о рынке в целом. Если же говорить о результатах отдельно взятых компаний, то достаточно сложно прогнозировать, т.к. рынок перекраивается. В банковской сфере идет переток депозитных средств населения и юридических лиц, клиенты несут [деньги] тем, кого считают более надежным. Такая же ситуация и на страховом рынке. При этом далеко не всегда международный бренд или место компании в рейтинге являются ключевыми. Репутационный фактор на сегодняшний день является главным при выборе клиентом страховой компании.

- Какие меры предприняла компания для того, чтобы эффективно бороться с кризисом? Сокращался ли персонал? Какой стратегии развития региональной сети придерживается «Украинская страховая группа» в период кризиса?

Мы не были оригинальны. Кризис затронул всех. Планируемые на ближайшие три-пять лет проекты пришлось закрыть. Соответственно, произошло высвобождение персонала. Мы также пересмотрели планы развития региональной сети. Если нашей стратегией и целью еще несколько лет назад было наличие офиса практически в каждом районном центре, где численность населения превышает 50 тысяч, то сейчас опираемся на принцип эффективности. Те подразделения, которые не окупают себя, мы закрыли. Оставили только те, которые являются прибыльными. Так, из 126 фронт-офисных подразделений закрыли порядка 20.

- То есть, можно говорить о завершении оптимизации структуры сети компании?

Нам кажется, что да. Это - перманентный процесс. С одной стороны некоторые подразделения закрывались, с другой - открывались новые там, где мы видели перспективу. Есть случаи открытия дополнительных подразделений в областных центрах. Мы нарастили количество подразделений в Киеве. Их было в столице 18, сейчас - 22. В целом, подход компании к развитию региональной сети сегодня более консервативный. Мы стараемся меньше рисковать в плане создания новых точек продаж.

- Является ли на сегодня Укргазбанк стратегическим партнером компании? В период кризиса в таком сотрудничестве было больше плюсов или минусов?

Если говорить об истории компании, то сотрудничество с Укргазбанком было всегда одним из приоритетов, хотя и с другими банками складывались достаточно неплохие отношения. У менеджмента компании дружеские отношения с менеджментом банка, нас связывает большее, чем бизнес. Даже в сегодняшней ситуации сотрудничество продолжается, и оно взаимовыгодное. Как большинство финучреждений, в период кризиса Укргазбанк практически не кредитовал, в связи с этим приток клиентов был весьма ограниченным, можно сказать, что его не было. Между тем, у банка оставалась клиентская база и с ней компания продолжала работать. Ни банк людей не подвел глобально, ни страховая компания. А после рекапитализации надежность банка подтверждена государством. У нашей компании сейчас достаточно много средств находится в Укргазбанке, при этом мы чувствуем себя комфортно и не переживаем за будущее этих денег.

- Как поменялись стратегии страховщиков в условиях кризиса? На какие каналы продаж сейчас «Украинская страховая группа» делает акцент?

Основное изменение стратегии страховщиков, и об этом много писали, связано с резким сокращением притока клиентов за счет кредитования. Кредитования нет, соответственно новых клиентов нет. Сейчас компании, в первую очередь, делают акцент на возобновлении договоров страхования, на удержании клиента. Если раньше этому уделялось меньше внимания, то сейчас намного больше. Удержать клиента невозможно без высокого качества услуг, поэтому качество выходит на первое место. Также страховые компании вернулись к классике развития рынка - агентским продажам. Они не связаны с банками, салонами, просто работа агентов с автовладельцами, собственниками домов, страхование от несчастного случая. Это то, что сейчас набирает обороты и будет развиваться. По сути, кризис возвращает рынок к классическим подходам. Я думаю, будущее именно за агентскими продажами.

- Как проходит процесс развития агентской сети компании? Какой объем инвестиций в подготовку персонала планируется направить в текущем году?

Ситуация такова, что далеко не все агенты работают с одной компанией. Это - специфика нашего рынка, но, я думаю, она поменяется. Если говорить о тех агентах, которые работают приоритетно с нашей компанией или только с нашей, во что хочется верить, то я бы оценил их количество на уровне 300. Инвестиции в развитие этого направления с одной стороны небольшие, с другой - это тот канал продаж, который мы хотим развивать. Сейчас в столице мы создали дирекцию агентских продаж на базе одного из филиалов, который лучше других преуспел в этом деле, ей отданы все приоритеты в плане продаж в Киеве и Киевской области. Пока этот проект идет успешно, и мы надеемся, что он и в будущем останется таким. Если он себя оправдает, то мы будем его ретранслировать на всю Украину. Но нужно учитывать потенциал Киева, здесь совершенно другие финансовые возможности, более подготовленный трудовой ресурс, реальна помощь центрального офиса компании.

- Изменилась ли структура страхового портфеля компании? Сократилась ли доля КАСКО?

Структура практически не изменилась. Мы сегодня вторые после Оранты по портфелю автоКАСКО, но это не самый прибыльный вид страхования. Здесь нужно оценивать специфику рынка. Но наши попытки развить более активно страхование от несчастного случая или имущественное страхование пока не очень успешны. Структура портфеля компании на протяжении последних трех лет изменилась незначительно. На сегодняшний день доля автоКАСКО - 72%.

- С какими показателями компания планирует завершить 2009 год?

Пока по результатам первого полугодия компания идет с отставанием против результатов аналогичного периода прошлого года на 7,8%. Когда мы готовили прошлой осенью план на этот год, мы были более амбициозными. Так, в прошлом году компания собрала 395 млн. грн. страховых премий, соответственно, план на текущий год составлял около 600 млн. грн. с учетом той динамики роста, которую мы демонстрировали. К сожалению, кризис внес коррективы, нам пришлось в феврале утвердить новые цифры - 400 млн. грн. И пока нет особых опасений относительно выполнения. Отставание незначительное, но у нас впереди более четырех месяцев, чтобы положение дел улучшить.

- Какова ситуация с выплатами? Растет ли убыточность?

По автоКАСКО в нашей компании убытков нет, я бы сказал, что ситуация с уровнем выплат несколько улучшается. Сразу отмечу, что нужно правильно оценивать данные, если говорить о выплатах в календарном периоде «деньги на деньги», то, безусловно, уровень выплат вырос, но с точки зрения страхования это неправильный показатель. Если оценивать андеррайтерский расчетный показатель, то результат по автоКАСКО улучшается. И заслуга в этом ни столько страховщиков, сколько ГАИ. Количество ДТП сократилось на 35-40%, в том числе тяжелых аварий. Конечно, это находит свое отражение в результатах работы. То есть, в андеррайтерском периоде, или как мы говорим в «полисном году», положение дел лучше.

С другой стороны, ситуация в страховании автогражданской ответственности резко ухудшается, и тут вина инфляции, инфляции среднего убытка, цена полиса очень низкая, совершенно неадекватная той ответственности, которую принимает на себя страховая компания. И если еще год назад сумма ответственности по имущественному ущербу составляла 25 тыс. грн. и это было порядка 5 тыс. долл., то сегодня уже меньше 3 тыс. долл. И, соответственно, каждый третий убыток превышает страховую сумму. Человеку просто не хватает емкости страхового полиса для того, чтобы страховая компания полностью возместила ущерб, нанесенный третьим лицам. Поэтому перед Моторным (Транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ) стоит очень серьезная задача по пересмотру, в первую очередь, страховых тарифов для того, чтобы компании вышли хотя бы на нулевую рентабельность по этому виду страхования, ну и глобальная задача - увеличение лимита ответственности. Если подвести черту, то ситуация с гражданской ответственностью резко ухудшается. Настроения коллег из ведущих страховых компаний, а первые 20 держат почти 70% рынка ОСАГО, очень пессимистические. Если не предпринять радикальных действий, то мы придем к тому, что к концу года ведущие компании начнут отказываться от этого вида страхования. Процесс будет проходить в несколько этапов, и это мы уже обсуждаем, компании продавать этот полис будут только в поддержку автоКАСКО. Сейчас аналогичная проблема со страхованием «Зеленая карта». Компании отказываются и от полного членства МТСБУ, и продавать «Зеленую карту».

- Говорят, что кризис хорошее время для инвестиций. Рассматривается ли сегодня возможность приобретения страховых компаний в Украине?

Действительно, кому война, кому мать родная. На самом деле кризис – период, когда кто-то теряет, а кто-то находит. Если говорить о нашей компании, то мы рассматриваем вопрос приобретения. На рынке много слухов о возможной покупке страховых портфелей той или иной компании, что касается меня, то я не вижу законодательного поля, в котором можно проводить покупку портфеля. Если даже говорить о слиянии и поглощении страховщиков, то есть документ, разработанный Госфинуслуг несколько лет назад, но он больше носит рекомендательный характер, процедура очень и очень сложная. Поэтому если понравился страховщик и хочется что-то с ним и его портфелем делать дальше, то реальный и быстрый способ - купить. С другой стороны, приобретая страховщика, ты приобретаешь не только активы, дай Бог, чтобы они были, приобретаешь еще и ответственность. Хорошие компании никто не продает, если компания стабильная, если у нее правильная финансовая, андеррайтинговая политика, то сейчас не время такую продаваться, лучше какое-то время переждать. Если компания находится в тяжелой финансовой ситуации и ей действительно нужны срочные инвестиции, докапитализация, она ищет средства путем продажи всего или доли пакета акций. Я не думаю, что стоит ее приобретать. Что такое страховая компания? Это - не завод, не земля, не станки и не здания, это коллективы людей, объединенные одной идеей, брендами… Если он не запятнан, то еще стоит денег. Но если компании тонет, уже есть масса недовольных клиентов и проблемы внутри коллектива, то сложно говорить о целесообразности ее покупки.

Мы рассматривали несколько предложений в плане покупки, но не могу их назвать серьезными. До due diligence, до реальной финансовой оценки мы не дошли. Это были рамочные переговоры, которые ничем не закончились. Реальное положение дел в компании уже не отвечает тем суммам, которые собственники хотят за нее получить. Сейчас идеально было бы отдать страховую компанию даром, чтобы не платить по обязательствам, но далеко не все к этому готовы. Но время возьмет свое.

- Запланировано ли в текущем году увеличение уставного капитала компании?

В текущем году в этом нет необходимости. На сегодняшний день компания финансово состоятельная. Фактический запас платежеспособности превышает нормативный в два раза. Кроме того, уставный капитал сформирован в гривне и докапитализировать компанию сегодня в нацвалюте не совсем целесообразно. В виду того, что компания сейчас не нуждается в дополнительных финансовых ресурсах, я думаю, вопрос дополнительных средств мы перенесем, как минимум, на вторую половину следующего года.

- Какой долей в капитале СК «Украинская страховая группа» владеет Vienna Insurance Group, планируется ли увеличение пакета акций со стороны австрийцев?

На сегодняшний день 62%. Насколько мне известно, австрийцы сделали предложение украинским собственникам по выкупу остальной части акций, но пока это предложение. Примут ли украинские собственники его, будет ли оно для них интересным, вопрос уже за рамками моей компетенции. Собственно, подобная ситуация наблюдается сейчас во всех сегментах рынка, где украинская доля является миноритарной. Остальные 38% акций СК «Украинская страховая группа» владеют три юридических лица.

- Каков Ваш прогноз относительно длительности кризиса? Когда рынок вновь станет интересен для иностранных инвесторов? Существует ли сейчас риск выхода иностранных инвесторов из капитала ряда украинских страховщиков?

Отвечу с конца. Где иностранный капитал занимал миноритарную долю, я думаю, там это будет происходить очень активно. К счастью собственников таких компаний не много, но риск выхода есть. То есть, портфельные инвестиции будут выходить из капитала страховщиков.

Что касается прогноза, то не думаю, что первая половина 2010 года будет для страны очень удачной. Мы будем наблюдать переплетение экономических проблем и политической нестабильности. В январе 2010 года выборы Президента, потом вступление в должность, формирование команды, думаю, как минимум, это все затянется до конца весны, и ожидать реальных изменений в экономике в лучшую сторону, мне кажется, не стоит. Кроме того, очень тяжелой может оказаться осень текущего года по внешним займам как госсектора, так и корпоративного. Плюс формирование бюджета 2010 года, ведь сегодня нет даже ключевых показателей, то есть, информации, каким будет бюджет, но в любом случае, по моему мнению, он будет дефицитным. На ближайший год радужных перспектив ожидать не стоит. Можно только надеяться, что придет период стабилизации.

Беседу вел Алексей Савченко (УНИАН)