ФРС США заработала 14 млрд долларов
12:58, 31 августа 2009Финансы
1
На программе кредитования
Федеральная резервная система США получила прибыль в размере $14 млрд в резултате осуществления программы по поддержке кредитования во время кризиса, пишет The Financial Times.
ФРС также получила $19 млрд в виде процентов и сборов, полученных от финучреждений, воспользовавшихся программами по увеличению ликвидности на финансовом рынке, сообщает «Газета.Ru».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter