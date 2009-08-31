ФРС США заработала 14 млрд долларов

Федеральная резервная система США получила прибыль в размере $14 млрд в резултате осуществления программы по поддержке кредитования во время кризиса, пишет The Financial Times.

ФРС также получила $19 млрд в виде процентов и сборов, полученных от финучреждений, воспользовавшихся программами по увеличению ликвидности на финансовом рынке, сообщает «Газета.Ru».