МВФ: отношения с Украиной могут быть прекращены

Международный валютный фонд может прекратить сотрудничество с Украиной, если власть страны без надлежащих оснований пойдет на избыточное наращивание бюджетного дефицита и расшатывание экономической ситуации в стране, сообщает Дело.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Макс Альер.

"Если такие отклонения (бюджетного дефицита) будут результатом преднамеренной политики, которая противоречит духу и целям программы, мы прекратим сотрудничество. Не намереваемся принимать участие в политике, которое приведет к углублению экономического кризиса", - сказал он.

Альер прибавил, что такое решение может быть принято, если власть страны будет провоцировать инфляцию и взрывать стабильность банковской системы.

Постоянный представитель МВФ также отметил, что любая монетизация дефицита госбюджета должна осуществляться крайне осторожно.

"Последствия могут быть непрогнозируемыми и негативными, в частности, прыжок обменного курса и неконтролированная инфляция", - объяснил финансист.

Впрочем, по его оценке, невзирая на выкуп Нацбанком Украины государственных облигаций, Центробанк страны пока эффективно сдерживал инфляцию.

МВФ ожидает реальных прогнозов и стратегий

Альер напомнил, что осенью группа специалистов МВФ прибудет в Киев для обсуждения проекта государственного бюджета страны на 2010 год, а миссия фонда посетит Украину в конце октября для обсуждения программы сотрудничества: для получения четвертого транша средств необходим прогресс в реструктуризации банковского сектору и фискальной политики.

"Мы ожидаем утверждения стратегии предоставления помощи для средних и небольших банков", - сказал он.

Вместе с тем, по его словам, ключевым вопросом является проект госбюджета-2010.

"Проект должен базироваться на реалистичных макроэкономических прогнозах, а его дефицит не должен превышать 3% ВВП, не включая НАК "Нафтогаз Украины", и 4% с учетом НАК", - объяснил представитель МВФ.

При этом он напомнил, что МВФ считает приемлемым бюджетный дефицит в 2009 год на уровне 6% ВВП (8,6% с учетом НАК "Нафтогаз Украины").

"В условиях, когда сокращаются доходы бюджета, необходимо на протяжении нескольких лет сурово контролировать бюджетные расходы, снижать их, чтобы удержать бюджетный дефицит", - объяснил он виденье ситуации МВФ.

Представитель фонда также сообщил, что МВФ ожидает повышения цен газ для населения в сентябре на 20% и в 2010 году ежеквартально на 20% - такой шаг призван сократить объемы господдержки "Нафтогаза Украины".

Кроме того, по его словам, в 2010 году ожидается увеличение объема сбора налогов.

Главное – результат, а не скорость

Говоря о ходе рекапитализации банков, Альер отметил, что для фонда главное - результативность соответствующей программы, а не скорость ее внедрения.

При этом он подчеркнул, что большинство больших банков получили основную часть необходимого размера докапитализации от своих акционеров, а остальные могут поступить до конца года.

"Оставалось пять больших банков, владельцы которых были не готовы увеличить капитал своих финучреждений. Три из них уже рекапитализированы государством", - отметил он.

При этом, по его словам, правительство пообещало внести капитал в банк "Надра" и Укрпромбанк после успешного завершения переговоров о реструктуризации внешних долгов этих финучреждений.

"Мы ожидаем, что в ближайшем будущем ситуация в финансовом секторе нормализуется. Действия, направленные на возобновление доверия, уже начинают давать плоды", - подчеркнул Альер.

По его словам, Украины уже получила от МВФ 10,5 млрд долларов в рамках программы stand-by, предусматривается выделение еще 6 млрд долларов, из которых 3,8 млрд долларов планируется предоставить стране до конца 2009 года.

Ранее эксперты прогнозировали, что удержать курс гривни от падения до 10 грн за доллар без 4-го транша кредита МВФ в этом году будет непросто.

Международный валютный фонд в пятницу, 28 августа, в рамках распределения специальных прав заимствования (SDR) на SDR161,18 млрд (около 252,08 млрд долл.) среди 186 стран-акционеров фонда выделил Украине SDR1,017 млрд, то есть 1,59 млрд долл.