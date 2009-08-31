Эксперт: иностранные миноритарии могут начать выход из капитала

Иностранные инвесторы, владеющие миноритарной долей, могут начать выходить из капитала украинских страховщиков.

Такое мнение в интервью УНИАН (подробнее читайте на сайте УНИАН-Экономика – http://economics.unian.net/rus/detail/20069) высказал председатель правления страховой компании «Украинская страховая группа» Павел НЕЛЬГА.

«Там, где иностранный капитал занимал миноритарную долю, я думаю, что там мы будем это видеть (выход иностранных инвесторов из капитала СК – УНИАН), более того, это будет происходить очень активно, – отметил П.НЕЛЬГА. – К счастью собственников, таких компаний не много, но риск выхода есть. То есть портфельные инвестиции будут выходить из капитала страховщиков».