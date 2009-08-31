Зампредправления банка «Киев» назначена Соловьева

Заместителем председателя правления ПАО «АКБ «Киев» назначена Виктория СОЛОВЬЕВА.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, решение о назначении было принято 28 августа.

Также сообщается, что В.СОЛОВЬЕВА акциями банка не владеет.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк Украины своим постановлением от 9 февраля 2009 года ввел временную администрацию в АКБ «Киев». Временным администратором был назначен независимый эксперт Виктор МИРОНЕНКО.

10 июня т.г. Кабинет министров Украины принял окончательное решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – "Укргазбанка", "Родовид Банка" и банка "Киев".

В капитале банка «Киев» государству теперь принадлежит 99,93%, сумма рекапитализации составила 3,563 млрд. грн.

17 августа т.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что намерена на этой неделе обратиться к Национальному банку Украины с просьбой снять мораторий на выдачу депозитных вкладов в банке «Киев».

Справка УНИАН. Активы банка «Киев» на 1 июля 2009 года составляли 3,456 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – до 2,906 млрд. грн., обязательства – до 4,069 млрд. грн., уставный капитал – 2,25 млн. грн., собственный капитал – «минус» 612,623 млн. грн. Банк «Киев» закончил І полугодие 2009 года с убытком 1,2 млрд. грн. против 16,1 млн. грн. прибыли годом ранее.